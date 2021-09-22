أبوظبي للتقاعد يطلق خدمات «واتسآب للأعمال»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته عبر تطبيق «واتسآب للأعمال»، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز خدماته وتوسيع نطاق تقديمها، بطرق تتناسب واحتياجات فئات المتعاملين المختلفة، كما يأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تعزيز تجربة المتعاملين، وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار الصندوق إلى أن الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر تطبيق «واتسآب» تشمل إمكانية حصول المتقاعدين والمستحقين على شهادات لمن يهمه الأمر، وتقديم الإجابات عن استفسارات جميع فئات المتعاملين حول قانون التقاعد وخدمات الصندوق.

ولفت الصندوق إلى أن الخدمة الجديدة تُعد منصة تفاعلية لتقديم خدمات الصندوق، تُسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتُسهل من طريقة حصولهم على الخدمات والمعلومات بطريقة سريعة وآمنة، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة عبر الرقم 024140044.

وأكد خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق الدائم على تحسين خدماته وتوسيع نطاق تقديمها.

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