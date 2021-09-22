سعيد الشرقي: إنجازات حاكم الفجيرة علامة فارقة في التنمية

المصدر: الفجيرة- وام

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن إمارة الفجيرة منذ تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مقاليد الحكم في الإمارة، أصبحت مركزاً دولياً في استقطاب الاستثمارات الاقتصادية المتنوعة ومحطة من محطات الإنجاز والتميز في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي إن إنجازات حاكم الفجيرة خلال 47 عاما علامة فارقة في تنمية الإمارة التي شهدت تطوراً ملحوظاً ونهضة تنموية لافتة وكبيرة بفضل الرؤية الثاقبة لسموه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز