عصف ذهني في «المعاشات» لتطوير الخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أول من أمس وبشكل افتراضي جلسة عصف ذهني مع جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحديات القائمة لدى جهات العمل حول طرائق إنجاز الخدمات الرقمية من بوابة الهيئة الإلكترونية وبحث فرص التطوير والتحسين للخطوات الإجرائية من بداية إنجاز الخدمة وحتى نهايتها بحيث تصبح هذه العملية أكثر سلاسة وسهولة.

وحضر الجلسة ممثلون عن هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة البلدية والتخطيط – عجمان، وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة الفطيم، وتعاونية الاتحاد، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة شرف، ودبي العالمية، وتيكوم للاستثمارات.

تحديات

وقال محمد صقر الحمادي القائم بأعمال مدير مكتب الاتصال الحكومي مدير وحدة سعادة المتعاملين، سعت الهيئة في الاجتماع مع أصحاب العمل إلى التعرف إلى أبرز التحديات التي تواجههم على مستوى إنجاز الخدمات الرقمية، وتم استعراض الخدمات كافة التي تخص جهات العمل، والاستماع إلى أبرز النقاط التي يمكن تطويرها بحيث تصبح رحلة المتعامل مع هذه الخدمات أسهل وأسرع، الأمر الذي سينعكس على سهولة إنجاز أعمالهم، مع تحسن مؤشرات إنجاز هذه الخدمات.

وفي الجلسة تمت مناقشة متطلبات إنجاز خدمة تسجيل صاحب عمل في القطاع الخاص وآلية العمل على خدمة تسجيل المؤمن عليهم ومناقشة ضرورة اعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع الطلبات المقدمة من أصحاب العمل وتعديل التنبيهات التي ترد بشأن وضع الطلبات، وتم التطرق لأهمية توضيح التنبيه لوضع الطلب بشكل مفصل وواضح، مع اقتراح بوضع رابط الاستعلام عن حالة المعاملة في التنبيه الوارد لجهة العمل، وغيرها من الخدمات مثل آلية تحصيل الاشتراكات وضم وشراء مدد الخدمة الاعتبارية وطرائق تقسيط تكاليف ضم الخدمة، والتي تم تقديم اقتراحات عنها ستكون محل دراسة من الهيئة لبحث طرائق تنفيذها.

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