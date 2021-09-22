مجلس حكماء المسلمين ينظم «إعلاميون ضد الكراهية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ينظم مجلس حكماء المسلمين، مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» يومي 27 و28 سبتمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بالتزامن مع معرض عمّان الدولي للكتاب.

يهدف المؤتمر - الذي يقام تحت رعاية الأمير غازي بن محمد عضو مجلس حكماء المسلمين، كبير مستشاري الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية - إلى خلق اتجاه إعلامي عربي يؤمن بالمسؤولية الإنسانية للإعلام، ودوره في بناء الوعي الفكري، ومواجهة الكراهية والتطرف والتمييز تجاه الآخر.

ويشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الإعلاميين العرب في مختلف أشكال الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والمقروء، وقادة المؤسسات الإعلامية والنقابية العربية.

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