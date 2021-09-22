إقبال كبير للحصول على الجرعة المعززة للقاح «كوفيد 19» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد مركز التطعيم بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف، إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أخذ الجرعة المعززة للقاح «كوفيد 19» وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ويستقبل المركز المراجعين من الـ8 صباحاً إلى الـ9 مساءً من الأحد إلى الخميس.

تواصل الإقبال

وأكدت منى المطروشي المديرة العامة لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية أنه تم استحداث قاعة جديدة لاستقبال الأسر المواطنة الراغبة في التطعيم أو أخذ الجرعة المعززة، مشيرة إلى توفير نوعين من اللقاحات الخاصة بـ«كوفيد 19»، ومؤكدة أن الهدف من القاعة الجديدة تقديم خدمات سريعة وتشجيع جميع الأهالي على الحصول على التطعيم ومن أجل توفير الخصوصية للأسرة المواطنة.

وأشارت إلى أنه يتم يومياً استقبال 11 أسرة مواطنة يتراوح متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص ويتم الحجز المسبق للأسرة الراغبة في التطعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية وعليه يتم تحديد الوقت المناسب وتجهيز الأوراق الخاصة بعدد أفراد الأسرة لإنجاز المعاملة بأسرع وقت ممكن ولتفادي عملية الانتظار.

وأشارت إلى أن خدمات القاعة الجديدة وجدت إقبالاً وارتياحاً من الأسر وذلك بإتاحة الخيار لهم للحضور حسب الوقت الذي يفضلونه ولا سيما أن معظم أولياء الأمور والأسر يعملون في وظائف وأوقات مختلفة، كما يتم استقبال الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية وأسرهم.

وأكدت نجاح حملة التطعيم ووصول رسالة التوعية الصحية بأهمية التطعيم بلقاح «كوفيد 19» بين جميع شرائح المجتمع وضرورة التزام الجميع الإرشادات والتدابير الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والرامية إلى حماية صحة وسلامة الجميع وفق بروتوكول الصحة العامة خلال جائحة كورونا العالمية، وزيادة التفاعل بتواصل الجمهور وأخذ الجرعة الثالثة المعززة يدل على ارتفاع نسبة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

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