«صحة دبي» تطلق «مقهى الذاكرة» لخدمة مرضى الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت هيئة الصحة في دبي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، خدمة جديدة لمرضى الزهايمر والقائمين على رعايتهم تحت تسمية «مقهى الذاكرة» بهدف تعليم وتدريب وتثقيف أهالي المرضى ورفع الوعي لديهم بمرض الزهايمر والأنواع الأخرى من الخرف.

وتتضمن الخدمة التي يقوم عليها فريق طبي متكامل عقد لقاءات دورية لتوعية وتعريف الأهالي بمرض الخرف من ناحية الأسباب والأعراض، وطرائق التشخيص والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المطلوبة لمريض الزهايمر، والتعريف بالتأثيرات الاجتماعية والصحية المترتبة على مرض الزهايمر.

وتتيح الخدمة الجديدة الفرصة لأهالي المرضى لتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بطرائق التعامل مع المرضى والعناية بهم، وإقامة وتنظيم الأنشطة الذهنية المحفزة للذاكرة.

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