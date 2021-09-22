«الإمارات للمعرفة» يوقع اتفاقية شراكة مع «دبي للمرأة»

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات - الذراع الاستشارية لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية – عقد خدمات استشارية مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال الاستراتيجية بهدف دعم تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022-2026. ويشمل التعاون 3 مراحل أساسية توفر مرجعاً متكاملاً لمؤسسة دبي للمرأة في وضع خططها وبرامجها ومبادراتها.

خبرات

وقع الاتفاقية كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وشمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة. ويهدف المشروع إلى المساهمة في دعم إعداد الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة للأعوام الـ 5 المقبلة، من خلال الاستفادة من خبرات المركز في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والذي يشمل تحديد القيم المؤسسية للجهات، ووضع الخريطة الاستراتيجية وتحديد أهدافها، مع توصيف المحاور والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات أدائها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتوجهات الدولة.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، سعياً نحو دعم مسيرة التميز الحكومي والمساهمة في وضع منظومة محكمة للسياسات العامة، القادرة على تمكين قادة المستقبل وصناع القرار من التميز في العمل الحكومي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

تعزيز

أعربت شمسة صالح عن سعادتها بهذا التعاون مع مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات في تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2022 – 2026، مؤكدةً أنه يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين التي بدأت قبل سنوات في مجال تصميم الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مشيدةً بما يتمتع به المركز من خبرة تراكمية في مجال التميز والتخطيط الاستراتيجي المبني على أسس علمية واستشراف المستقبل.

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