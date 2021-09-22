المختبرات الوطنية تحصل على اعتماد بريطاني لـ 61 فحصاً في سلامة الغذاء

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اعتماد الهيئة البريطانية «يوكاس» 61 فحصاً جديداً لإدارة المختبرات الوطنية التابعة للوزارة، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص المخبرية المعتمدة دولياً للإدارة إلى 410 فحوص في مجال الكشف عن الأمراض الحيوانية، الآفات الزراعية، متبقيات المبيدات في السلع الغذائية، جودة المستحضرات البيطرية، تحليل جودة المبيدات بالإضافة لفحوص المياه والتربة والأسمدة.

كما جددت الهيئة شهادة الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار ISOIEC 17025: 2017 للمختبرات الوطنية للسنة السابعة عشرة على التوالي.

وفي النصف الأول من العام الجاري نفذت الإدارة 156,663 فحصاً لعدد عينات بلغ 95,319 وذلك من خلال مختبراتها المركزية ومختبراتها الفرعية في المنافذ الحدودية، إذ تعمل المختبرات الفرعية على تنفيذ الفحوص في المنفذ لضمان سرعة حركة الإرساليات وضمان مطابقتها للمواصفات قبل دخول أراضي الدولة.

وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن ضمان أمن وسلامة الغذاء يمثل أولوية قصوى لوزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرار سلاسل التوريد، ولذا تعمل إدارة المختبرات الوطنية على رفع كفاءة منظومة العمل في المختبرات ومراكز الفحص التابعة للوزارة على المستويين البشري والتقني».

وأضاف: «يمثل الاعتماد الدولي لطبيعة الفحوص التي يتم إجراءها من قبل المختبرات ركيزة أساسية لمنظومة العمل على تعزيز أمن وسلامة الغذاء، إذ يضمن سلامة الغذاء والمستلزمات البيطرية المتداولة محلياً».

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