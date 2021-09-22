إصدار أول قائمة حمراء لأنواع الحياة الفطرية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي أخيراً أول قائمة حمراء لأنواع الحياة الفطرية في إمارة أبوظبي، والتي تعتبر تقييماً لحالة التهديد للأنواع البرية والبحرية في الإمارة.

ويعد تطوير القائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية في أبوظبي نتاج مشروع قامت به الهيئة لفهم وتقييم المخاطر التي تواجهها مجموعات الأنواع التي تأويها إمارة أبوظبي.

تضمن المشروع تقييم 244 نوعا، بما في ذلك 101 نبات، و49 طائرا، و9 أنواع بحرية، و32 نوعا من الثدييات البرية، و25 نوعا من اللافقاريات، و26 نوعًا من الزواحف، ونوعان من البرمائيات. ومن بين 244 نوعا تم تقييمها، يوجد 74 نوعا تندرج تحت فئات تهديد مختلفة، مثل المهددة بشكل حرج بالانقراض والمهددة بالانقراض والأنواع المعرضة للانقراض.

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