حملة توعوية لملاك المزارع والعزب في الوثبة

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة، حملة توعوية لملاك المزارع والعزب بشأن المحافظة على المظهر العام، وتحقيق معايير النظافة العامة وحماية البيئة في هذه المنشآت ومحيطها، والحث على الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالمظهر العام والصحة العامة.

وتأتي الحملة في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على إشراك أصحاب المزارع والعزب في حماية البيئة، والتقيد بالاشتراطات الواجب اتباعها بشأن استخدامات المزارع والعزب وعدم تحويلها إلى مخازن أو مساكن للعمال أو استخدامها بشكل يخالف القانون، مما يعرض أصحاب المزارع والعزب للمساءلة القانونية بهذا الشأن.

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