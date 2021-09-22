اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لـ«خيرية الشارقة»

المصدر: (الشارقة- وام)

اعتمدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نظام إدارة الوثائق الخصوصية لجمعية الشارقة الخيرية، انطلاقاً من حرص الجمعية على جمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بها وفق معايير محددة تم اعتمادها من كلا الجانبين، ما سيؤدي إلى اختصار الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى أكبر كم من الوثائق والمستندات بدقة وسرعة وفاعلية.

وقّع الاعتماد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم أن توقيع الاعتماد يمثل مد جسور التعاون المشترك بين الجمعية ومختلف الهيئات والمؤسسات التي تخدم جهودها في مشاريع العمل الخيري، وتسهم في مساعي الجمعية نحو الارتقاء برسالتها والوصول إلى أهدافها.. مشيراً إلى أنه في ظل الانتشار الكبير لمشاريع الجمعية وتوسعها في أعمالها داخل وخارج الدولة وتنامي أنشطتها التي أضحت في حاجة ماسة للحفظ والتوثيق بما يتواكب مع أفضل الممارسات في هذا المجال جاء توقيع الاعتماد مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف التي من شأنها توفير نظام عصري ومتكامل لإدارة الوثائق في كافة المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، مثمناً جهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في إبرام هذا التعاون.

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