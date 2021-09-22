شرطة عجمان تفوز بـ 4 جوائز عالمية

المصدر: عجمان - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان 4 جوائز عالمية ضمن جوائز الريادة من رابطة قادة الشرطة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الإعلان عن الفائزين في جوائز الرابطة في المؤتمر السنوي 2021 والذي انطلقت فعاليته خلال الفترة من 11 - 14 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن فوز شرطة عجمان بأربع جوائز وهي جائزة الريادة في الشرطة المجتمعية، وجائزة الريادة في مكافحة ومنع جرائم المركبات عن قضية سرقة المركبات «حاويات الظلام»، كما فاز المقدم سيف أحمد الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالجائزة الدولية في السلامة المرورية على الطرق السريعة، وفاز النقيب خالد علي خميس الجلاف بجائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين.

وأوضح القائد العام لشرطة عجمان أن رابطة قادة الشرطة الدولية من الجوائز المرموقة عالمياً في المجال الأمني والشرطي، وهي أكبر جمعية مهنية في العالم تضم في عضويتها أكثر من 31 ألف عضو في أكثر من 165 دولة، كما تعتبر IACP رائدة معترفاً بها في الشرطة العالمية، ملتزمة بالنهوض بالمجتمعات الأكثر أمانًا من خلال قيادة شرطية مدروسة وتقدمية منذ عام 1893.

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