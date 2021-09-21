هيئة نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني تعقد اجتماعها التأسيسي

المصدر: وام

عقدت الهيئة العامة لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني اجتماعها التأسيسي وانتخبت مجلس إدارتها الأول لمدة 3 سنوات.

حضر الاجتماع مهرة العامري ومحمد سمير حمزة ممثلين عن ادارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع.

وأعلنت وزارة تنمية المجتمع نتائج انتخابات مجلس الإدارة الأول والتي أسفرت عن الفوز بالتزكية لكل من حازم جبر، وحسن عودة، ورامي حزبون، وزكريا نطط، وسرحان المعيني، وسعيد الهاملي، وعمار الكردي، وفؤاد عويس، وماجد عويضة، ومحمود صالح عوض، وميسون أبو وطفة، بعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

عقب ذلك عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول وانتخب عمار الكردي رئيساً وسرحان المعيني نائباً للرئيس وسعيد الهاملي أميناً للسر وماجد عويضة أمينا للصندوق.

وكان نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني تم إشهاره من قبل وزارة تنمية المجتمع في 28 يوليو الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز