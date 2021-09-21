هيئة تنمية المجتمع في دبي تطلق برنامج الأنشطة المائية الوظيفية

المصدر: دبي - وام

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، الموسم الأول من برنامج الأنشطة المائية الوظيفية الهادفة للأطفال المنتسبين إلى مركز دبي لتطوير نمو الطفل، والذي يقام في مسبح أكاديمية أبكس الرياضية في مركز البرشاء المجتمعي في دبي، ويستمر ثلاثة أشهر.

ويستفيد من البرنامج في دورته الأولى 23 من أطفال المركز، يتم توزيعهم على مدار جلسات أسبوعية، بحيث تتضمن الجلسة ثلاثة أطفال فقط، بما يتيح اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتدابير الحماية المتعلقة بالأطفال.

ويسعى مركز دبي لتطوير نمو الطفل من خلال البرنامج إلى الاستفادة من التجارب المثبتة في مجال أثر الأنشطة المائية على القدرات الحركية والحسية والاجتماعية للأطفال، حيث يتوقع أن يساهم في تعزيز الثقة والاستقلالية لديهم وزيادة الشعور بالأمان والراحة وتخفيض مشاعر التوتر، إضافة إلى تنمية الترابط والدمج الاجتماعي للطفل من خلال التفاعل باللعب الجماعي.

ممارسات

وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع، أن المركز يسعى إلى تبني أحدث الممارسات العلاجية والتأهيلية لتوسيع استفادة الأطفال من برامج التأهيل ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم بشكل أكبر بما يتناسب مع الخطط التطويرية المختلفة لكل منهم.

ويساعد برنامج الأنشطة المائية الوظيفية في تطوير المهارات الإدراكية والحسية لدى الأطفال وتحسين قدراتهم للحصول على محتوى معرفي. كما يحسن من لياقتهم البدنية ويزيد من كفاءة أجهزتهم التنفسية.

وبدأ مركز دبي لتطوير نمو الطفل منتصف يوليو الماضي استقبال الأطفال بشكل حضوري في المقر الجديد في مركز البرشاء المجتمعي، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية الأطفال من أي خطر محتمل للعدوى، وبعد أن تلقى كافة العاملين في المركز جرعتي اللقاح ضد «كوفيد 19». كما يطبق المركز بروتوكولات خاصة للتأكيد على سلامة جلسات التأهيل، ومنح الأطفال الفرصة للاستفادة من الجلسات الحضورية بشكل آمن.

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