شرطة دبي تهدي الشيخة هند بنت مكتوم درعاً تذكارية عرفاناً بجهودها

المصدر: وام

أهدت القيادة العامة لشرطة دبي حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، درعاً تذكارية، تقديراً لدعم سموها للمرأة الإماراتية، ودفعها مهنياً وعلمياً في كافة المجالات والتخصصات، والحرص على تذليل العقبات ليتمكن من تحقيق طموحاتهن.

تسلّم الدرع أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، وذلك من وفد المجلس النسائي لشرطة دبي برئاسة الرائد خبير العنود أحمد السعدي، رئيس المجلس وحضور النقيب زليخة الحمادي، وصابرين الزرعوني، وفاطمة الزعابي، ومن جانب الجائزة: زينب موسى إداري التسويق والعلاقات العامة، وموزة جاسم إداري الجائزة، ونرجس جاسم إدارة الجائزة، وخديجة الزين إداري الجائزة، وريم السويدي تنفيذي الجائزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز