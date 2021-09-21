غداً.. موعد الاعتدال الخريفي في الإمارات

المصدر: وام

أعلن إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موعد الاعتدال الشمسي الخريفي سيكون غداً (الأربعاء 22 سبتمبر الجاري) الساعة 23:31 بتوقيت الإمارات.

وأوضح الجروان أن موعد الاعتدال الخريفي فلكياً يحين مع تعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب ثم يزحف هذا التعامد جنوباً حتى يصل إلى مدار الجدي عند الانقلاب الشمسي الشتوي في 22 ديسمبر.

ولفت إلى ميل ظل الزوال يأخذ بالتزايد خلال الفصل، ويتساوى طول فترتي الليل بالنهار حول الكرة الأرضيّة بشكل عام مرتين خلال العام.

وذكر أن درجات الحرارة تأخذ في الانخفاض التدريجي خلال فصل الخريف.

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