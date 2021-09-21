«لبيه لك»... رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي

المصدر: الفجيرة - البيان

بمناسبة الذكرى الـ 47 على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم، أصدر الشاعر سلطان اليماحي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وتلفزيون الفجيرة أغنية جديدة حملت عنوان «لبيه لك»، قام بتلحينها ملحن الوطن محمد الأحمد وغناها مجموعة كورال الإمارات.

وتعتبر الأغنية بمثابة إهداء إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعبيراً عن حالة الفخر والاعتزاز لكل الإنجازات التي حققتها إمارة الفجيرة في مختلف ميادين التقدم والازدهار خلال عهده احتلت خلالها إمارة الفجيرة موقعاً متميزاً، وسارت بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز نهضتها العمرانية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، وباتت مقصداً للاستثمار الوطني والعالمي، ووجهة سياحية متميزة.

وقال الشاعر سلطان اليماحي: «47 عاماً مضت على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حملت معها المزيد من العطاء في خدمة الفجيرة والإمارات، متوجة بالعمل الدؤوب والحرص البالغ على تحقيق الإنجازات وتلبية التطلعات ورسم خريطة طريق جديدة لاقتصاد الإمارة على المستوى العالمي، ومحط أهم المهرجانات الثقافية الدولية، ووجهة سياحية مهمة في المنطقة والعالم».

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