الطاير يشهد الاختبارات النهائية لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2021

المصدر: البيان

شهد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، جانباً من الاختبارات الختامية، للشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية، المتأهلة لنهائيات الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي خصصت لمحور: (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، وشملت وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، وأجريت الاختبارات في واحة دبي للسيليكون، بحضور سعادة الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون.

واستمع معالي مطر الطاير لشرح من السيد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، والسيد خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات، رئيس فريق التحدي، عن الاختبارات التي أجريت على مدى ستة أسابيع، في ثلاث مناطق رئيسة، شملت مسار اختبارات روبوتات الجامعات، ومنطقة اختبار الدرون، ومسار اختبار رواد تصنيع تقنيات التنقل ذاتي القيادة، ووضعت عدة سيناريوهات، شملت اختباراتٍ بوجود عوائق ثابتة ومتحركة، وأخرى افتراضية، ويتم تقييم المشاركين بناءً على ثلاثة عناصر أساسية: الأول: السلامة ويتضمن الموثوقية والتعامل مع الرؤية والتفاعل مع المشاة والتحكم في السرعة، والعنصر الثاني: هو سهولة الاستخدام، ويتضمن السرعة وسلامة البضائع والسلوك المفهوم، أما العنصر الثالث: فهو مستوى النضج، ويتضمن اجتياز السيناريو والتفاعل مع المشغل وتخطيط المسار والكشف والتنبؤ.

المتأهلون للنهائيات

وشارك في اختبارات فئة الشركات الرائدة، خمس شركات هي نيوليكس Neolix من الصين، وآرتي Arti من النمسا، وآي أوتو iAuto من تايوان، وياندكس Yandex من روسيا، وكيوي بوت Kiwi Bot من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما شارك في اختبارات فئة الجامعات المحلية، كل من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في نهاية أكتوبر المقبل.

وأعرب معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، عن سروره بالتطور الكبير في مستوى المشاريع المشاركة في التحدي، ووصولها لمرحلة متقدمة في ابتكار الحلول التكنولوجية لتقديم الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة، مؤكداً أن المبادرات المشاركة تفتح آفاقاً واسعة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، عبر استخدام وسائل النقل الأرضية ذاتية القيادة، والطائرات دون طيار (Drones).

القطاع اللوجستي

وقال: يأتي تنظيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن التحدي يهدف إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة، والمؤسسات البحثية في هذا المجال، على التعامل مع التحديات القائمة حالياً، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب لوجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، موضحاً أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

وأضاف: في إطار سعي هيئة الطرق والمواصلات لدعم القطاع اللوجستي في إمارة دبي، جاء اختيار محور الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة، عنواناً لمنافسات الدورة الثانية من التحدي، حيث تشير الدراسات إلى وجود قرابة 6000 شركة شحن في دبي، وأكثر من 64 ألف شاحنة من مختلف الحمولات والأوزان، مما يترتب عليه وجود حوالي 306 آلاف رحلة يومياً تشكل حوالي 13% من عدد الرحلات بالإمارة يومياً، مشيراً إلى أن خدمات نقل البضائع في الميل الأول والأخير داخل المدينة، تعد من أهم الخدمات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام، لذلك من المتوقع دخول نماذج تشغيل جديدة أو مركبات مبتكرة لتسليم البضائع في الميل الأخير في المستقبل القريب.

ساحة لاختبار حلول النقل

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون:" إن دبـي اليوم تشكل مختبراً عالمياً مفتوحاً لأحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وابتكارات الذكاء الاصطناعي والتنقّل الذكي، وواحة دبـي للسيليكون من موقعها كمركز للمعرفة والابتكار فـي خطة دبـي الحضرية 2040 تشكل مساحة مفتوحة لاختبار حلول النقل الذكية والمستدامة لمستقبل دبـي والدولة، وفـي هذا الإطار يأتي تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبـي فـي تحدي دبـي العالمي للتنقل ذاتي القيادة."

وأضاف الزرعوني: "استراتيجية المدينة الذكية فـي واحة دبـي للسيليكون ودبـي تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي "رعاه الله" فـي جعل مدينة دبـي المدينة الأذكى فـي العالم. وتركيز تحدي دبـي العالمي للتنقل ذاتي القيادة فـي دورته هذه على محور الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة يعزز مكانة دبـي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية الذكية مستقبلاً."

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