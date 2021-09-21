سلطان القاسمي يعتمد 100 مليون درهم موازنةً للبحث العلمي بأمريكية الشارقة 2021 – 2022

المصدر: الشارقة – البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة مبلغ 100 مليون درهم موازنةً للبحث العلمي في الجامعة الأمريكية للعام الدراسي 2021 – 2022.

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح اليوم الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأمريكية الجديدة بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب المدير وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ترحيب

ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة سوزان مام في إمارة الشارقة التي تولي العلم والثقافة الاهتمام الكبير من خلال كافة مؤسسات وجامعات ومعاهد الشارقة، وفي الجامعة الأمريكية التي أصبحت مؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة كان لها الأثر الكبير في تأهيل وتخريج كوادر علمية متخصصة تساهم في تنمية وتقدم المجتمعات.

وتقدم سموه بالشكر الجزيل للدكتور كيفن ميتشل على ما بذله من جهود خلال فترة إدارته للجامعة والحرص على استمرار تقدمها وتحقيق أهدافها.

أهمية

وأشار سموه إلى أهمية البحث العلمي الذي تضعه الجامعة كهدف رئيسي للارتقاء بها وتشجيع طلبتها على الابتكار وعمل بحوث علمية تسهم في خدمة الإنسانية وتطوير المعرفة البشرية في كافة العلوم.

وتطرق اللقاء للخطط الاستراتيجية التي تعمل وفقها الجامعة لتحقيق أهدافها في تقديم تعليم عالي الجودة من خلال أفضل الهيئات التدريسية والإدارية والمرافق والمختبرات الحديثة والمعاهد البحثية واستقطاب طلبة متميزين من كافة أنحاء العالم.



من جانبها أعربت الدكتورة سوزان مام عن شكرها على الثقة التي أوليت لها لإدارة الجامعة مشيدةً بالمستوى العلمي الكبير والمكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

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