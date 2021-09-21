لجنة بـ «الوطني» تعكف على مناقشة محتوى «المؤثرين»

المصدر: (أبوظبي - موفق محمد)

أكد ناصر محمد اليماحي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن المحتوى الإعلامي الذي يقدمه «المؤثرون» سيكون أحد أهم المحاور التي ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة هذا الملف من كل جوانبه بما في ذلك آليات إصدار التراخيص الإعلامية لهم لمزاولة نشاطهم وآلية الرقابة على المحتوى الذي ينشرونه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اليماحي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب بحضور ممثلين عن الوزارة والمؤسسات والمكاتب الإعلامية في الدولة وإدارات الاتصال والعلاقات العامة للمجالس التنفيذية، إن اللجنة ستشرع خلال الفترة المقبلة على عقد حلقات نقاشية مع المؤسسات الإعلامية والمعنيين في الدولة، لمناقشة آليات تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز آليات التواصل بين المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية لدولة الإمارات.

ونوه بأن الاجتماع تطرق إلى الخطط الإعلامية المستقبلية لتطوير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات، وكيفية التعامل مع الأخبار غير الصحيحة والمعلومات المضللة خصوصاً في وسائل الإعلام الإلكترونية، فضلاً عن الخطط الاستراتيجية الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن أبرز هذه الأحداث جائحة فيروس كورونا «كوفيد19» وآلية التعامل معها، وأيضاً تم مناقشة آلية إبراز الأحداث العالمية التي تنظمها وتستضيفها الدولة وخطط الترويج لها إقليمياً ودولياً. وأوضح اليماحي أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب وفق محاوره المعتمدة وهي: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071.

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