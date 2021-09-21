وزيرة اقتصاد جورجيا: «أبوظبي للتنمية» يدعم المشاريع التنموية بدول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت ناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الإمارات، مؤكدة أن صندوق أبوظبي للتنمية يلعب دوراً كبيراً في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في العديد من دول العالم.

علاقات

جاء ذلك خلال لقائها أمس الأول والوفد الحكومي المرافق، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، وراشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وإيجاد آليات مناسبة لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق في ما يتعلق بدعم أولويات جورجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محمد سيف السويدي، إن زيارة وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للصندوق تشكل أهمية كبيرة لبحث كافة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بمجالات التعاون الاستثماري وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي.

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