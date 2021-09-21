منح علامة دبي للوقف لمركز علمني للاستشارات الإدارية

المصدر: دبي - البيان

ضمن مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، اتفق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مع الإماراتية منى حماد مؤسس مركز علمني للاستشارات الإدارية والتدريب، على تأهيل وتدريب المواطنين الباحثين عن العمل، من خلال دورات تدريبية متخصصة في تنمية مهاراتهم، وكذلك المواطنين الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية، وبإمكانهم الاطلاع على كافة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، وإمكانية الاختيار من بينها، بما يتناسب ومؤهلاتهم وتطلعاتهم الوظيفية.

وبناءً عليه، منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مركز علمني، علامة دبي للوقف.

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة المركز: يسعى المركز إلى المساهمة في تطبيق المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين، وهو:

(المحرك الرئيس المستقبلي للنمو، هو رأس المال البشري. تطوير التعليم، استقطاب المواهب، الحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات، هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات)، من خلال إطلاق مبادرات وقفية مبتكرة، تخدم المجتمع والتعليم.

تعاون

أكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، حرص مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على تطوير مختلف أشكال الأنشطة والتدريب، بهدف تمكين الطلبة والموظفين ومختلف أفراد المجتمع، من تحقيق تطلعاتهم، وتنمية مهاراتهم، من خلال دورات تدريبية متخصصة، يقدمها مركز علمني للأشخاص الراغبين في تحسين فرصهم الوظيفية، لضمان مستقبل أفضل. وأضاف: نتطلع إلى المزيد من التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التي تسعى إلى الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، لرفد المجتمع بأفراد من ذوي الكفاءات.

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