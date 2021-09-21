محاكم رأس الخيمة تنجز 63 % من معاملاتها عن بُعد خلال 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت محاكم رأس الخيمة أن عدد معاملاتها الإلكترونية والذكية التي قدّمتها عن بعد، عبر القنوات الذكية والموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام الحالي، وصل 37851، بينما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي، 28785 معاملة، بنسبة ارتفاع 32 %.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن اهتمام المتعاملين بإنجاز معاملاتهم عن بعد، باستخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، ساهم في الحصول على الخدمات المطلوبة بأقصى سرعة، لتسجل بذلك ارتفاعاً في نسبة المعاملات المقدمة عن بعد، مقارنة بالحضور الشخصي، وتشكل ما نسبته 63 % من إجمالي المعاملات المقدمة خلال النصف الأول.

وأشار إلى أن المعاملات التي سجلت إلكترونياً، هي 2445 قضية، وعدد الطلبات القضائية وصل إلى 24764 طلباً، وعدد إعلانات النشر الذكية 286، بينما بلغ عدد عقود الزواج عبر المأذون الرقمي 622 عقداً، و9734 معاملة ضمت خدمات أخرى، وهي الكاتب العدل والتركات والإشهادات، وغيرها من خدمات المحاكم.

وأشار إلى أن المحاكم تتيح للمتعاملين، إنجاز المعاملة حسب رغبتهم، إما إلكترونياً أو عبر الحضور الشخصي، حيث وصل عدد الخدمات مؤخراً 289 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى توفير 5 قنوات لسداد الرسوم والأمانات، لافتاً إلى أن عدد المعاملات المنجزة «عن بُعد»، عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، ودائرة المحاكم، والتطبيق الذكي «إم راك»، بلغت 37851 معاملة.

بنية

أشار أحمد محمد الخاطري أن المحاكم وظّفت بنيتها التحتية الرقمية، التي تتضمن خدمات إلكترونية متطورة، تتميز بالكفاءة، لتمكين المتعاملين من إجراء معاملاتهم دون قيود الزمان والمكان، بالإضافة إلى إثراء تجربتهم، مبيناً أن النصف الأول، شهد إقبالاً لافتاً على إنجاز المعاملات عن بعد، نتيجة اتباع خطة الاستجابة السريعة الاستباقية، التي وضعتها المحاكم منذ بدء الجائحة».

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