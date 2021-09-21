شرطة دبي تدشن برنامج لغة الإشارة الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

دشن العميد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، برنامج تعليم لغة الإشارة الأمريكية لمنتسبي شرطة دبي، في مقر الإدارة، لتكون شرطة دبي أول جهة حكومية على مستوى الدولة في تدريب مترجمي لغة الإشارة على لغة الإشارة الأمريكية، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات حدث «إكسبو 2020 دبي»، وضمن استعدادات شرطة دبي لاستقبال أصحاب الهمم فئة الإعاقة السمعية من جميع دول العالم.

وأكد العميد بدران الشامسي، حرص الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتعليم لغة الإشارة الأمريكية إلى جانب العربية لمترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، الأكبر والأبرز في العالم، بهدف تعزيز التواصل الفعال وتقديم خدمات متميزة لإسعاد جمهور أصحاب الهمم «الفئة السمعية» وتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان.

من جانبه، أوضح النقيب عبد الله حمد الشامسي، نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم، رئيس فريق مترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي، أن تنظيم البرنامج يأتي تفعيلاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي «مجتمعي مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأشار الشامسي، إلى أن تأهيل المترجمين لممارسة لغة الإشارة الأمريكية يعزز من مكانة وسمعة شرطة دبي كجهة صديقة لأصحاب الهمم، ويسهم في تحقيق الريادة والسبق على جميع الأصعدة، والعمل على تخريج كوادر لديها القدرة على التواصل الحضاري سواء مع الناطقين باللغة العربية أو الأجنبية.

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