إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض و409 حالات شفاء جديدة

المصدر: (‎أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء 277935 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 313 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 733,003 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2077 حالة، وأعلنت شفاء 409 حالات وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 724,855 حالة. وأعلنت الوزارة تقديم 40697 جرعة من اللقاح، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19,486,569 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 197.03 جرعة لكل 100 شخص.

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