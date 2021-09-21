«أبوظبي للخلايا الجذعية» يعتزم استقطاب ألف مواطن خلال السنوات الـ5 المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة حول مشاريع الخمسين، أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، عن استقطاب ألف مواطن للعمل لديه خلال السنوات الخمس المقبلة، ويشمل القطاعين الإداري والطبي، وتدريب الكوادر الطبية الإماراتية.

وأعلن المركز اعتزامه توسيع نطاق برنامجه لاستقطاب وتنمية المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاته المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

برنامج نافس

وفي إطار مساهمة «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» في برنامج «نافس»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن المركز التزامه ومشاركته في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي ترتكز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج «نافس» خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم «مشاريع الخمسين» على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الانضمام للمركز، تقديم طلباتهم على البريد الإلكتروني المخصص للمبادرة: hr@adscc.ae. وتماشياً مع أهداف برنامج «نافس» الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد، سيقوم «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» باستحداث وتطوير 1000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

مكانة

ويعتبر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التابع لمجموعة ياس كلينك، الأول من نوعه في إمارة أبوظبي، وهو مركز للرعاية الصحية المتخصصة، وعلى ضوء مكانته الرائدة في هذا المجال، فإنه يركز على العلاج بالخلايا الجذعية وتقنيات الطب التجديدي، فضلاً عن إجراء أحدث الأبحاث حول العلاج بالخلايا الجذعية على مستوى المنطقة والعالم.

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