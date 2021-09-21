680 شركة وعلامة تجارية تشارك في معرض الصيد والفروسية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021» في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

توجيهات

وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، فإن المعرض سوف يقام للمرة الأولى على مدى 7 أيام، وذلك تلبية لرغبة كل من الزوار والعارضين، إذ أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض على مدى خمس سنوات (2021 - 2025)، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم.

وقال ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بفندق ريتز كارلتون بأبوظبي للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى: «يتواجد في الدورة القادمة نحو 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، منها 319 عارضة محلية تمتلك نحو 85 علامة تجارية عالمية، فضلاً عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 20 نادياً وجمعية ومؤسسة محلية ودولية تعنى بالصقارة، وذلك على مساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع، هي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث، الذي يشهد هذا العام أيضاً فعاليات هي الأكثر تنوعاً وغنى من خلال ما يزيد على 90 نشاطاً ومسابقات شيقة وعروضاً تراثية ورياضية ساحرة يترقبها جمهور المعرض، إضافة إلى نحو 50 ورشة عمل تعليمية هادفة، وذلك بينما يعرض ما يزيد على 125 فناناً إماراتياً وعربياً وعالمياً إبداعاتهم في قطاع الفنون والحرف اليدوية».

وأضاف المنصوري: «وعلى نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نتابع اليوم مسيرة صون التراث بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ومتابعة دائمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربين عن اعتزازنا بتزامن الدورة القادمة من المعرض مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها».

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