مصادرة 46 سلعة مقلدة لقطع غيار سيارات في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

صادرت بلدية دبا الفجيرة 46 سلعة مقلدة لقطع غيار السيارات، بعد قيام المخالفين بإجراء تنزيلات من دون تصريح صادر من البلدية، والامتناع عن إصدار فواتير الشراء للعميل.

وأشار المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، إلى أن قسم حماية المستهلك نفذ خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 26 جولة تفتيشية، منها 15 جولة على المنشآت ذات العلاقة، و11 على التنزيلات والعروض، نتج عنها تحرير 7 مخالفات وتسجيل 16 إنذاراً في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات المحررة في الغش التجاري.

ولفت إلى جهود قسم حماية المستهلك في حل ومعالجة المشكلات الصادرة من المستهلك والتي بلغ عددها 34، تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وشكاوى الضمان، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وشدد اليماحي على أهمية التزام جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بممارسة الأنشطة وفق ما هو مصرح به من قبل البلدية، وعلى أهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور في أوقات المناسبات والأعياد والإقبال المتزايد على شراء السلع والمنتجات، مشيراً إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور، مؤكداً حرص البلدية على حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز