حمد الكعبي: شراكة قوية بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية

المصدر: دبي - البيان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يستمر مدة أسبوع في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا، ويضم وفد الدولة، السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

ويعد المؤتمر أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية، وهي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الوكالة، ويجتمع المؤتمر العام سنوياً، عادةً في شهر سبتمبر، للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليها، وللبت في الأمور الأخرى التي يعرضها عليها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.

وألقى السفير حمد الكعبي كلمة رئيسة في الجلسة العامة للمؤتمر العام سلطت الضوء على العلاقة القوية التي تربط الوكالة الدولية ودولة الإمارات، وأكد الشراكة القوية للدولة مع الوكالة لدعمها الثابت على مدى العقد الماضي، ومساعدة الدولة على تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر انتشار الأسلحة النووية. يشار إلى انه وبعد تسلّم رخص التشغيل من قبل الهيئة، بدأت الوحدة الأولى في براكة التشغيل التجاري في أبريل 2021.

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