لجنة الشارقةلاحتفالات اليوم الوطني تناقش فعاليات اليوبيل الذهبي للدولة

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني برئاسة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة، الفعاليات التي ستقام في الإمارة بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وتنطلق في الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبلين على مدار خمسة أيام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بفندق «ذا اكت» بحضور طارق سعيد علاي نائب رئيس اللجنة والمقدم محمد عبد الله علاي رئيس اللجنة الأمنية وعلياء السويدي رئيس اللجنة الإعلامية وعلاء صوان رئيس اللجنة المالية وسالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة وأعضاء اللجنة من ممثلي المجالس البلدية في الإمارة.

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة التي تتضمن مهام اللجان وفرق العمل في مختلف مدن الإمارة والاطلاع على الهوية البصرية الخاصة باحتفالات اليوم الوطني الـ 50 والدعم الإعلامي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأمسيات الغنائية التي سيستضيفها مدرج خورفكان ومسرح المجاز، لافتاً إلى أن احتفالات وفعاليات هذا العام ستكون فريدة من نوعها واستثنائية.

وتوجه المدفع في مستهل الاجتماع بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم المستمر للجنة احتفالات اليوم الوطني بإمارة الشارقة.

وأكد حرص الشارقة على مشاركة الدولة احتفالاتها التي يتجدد فيها العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أراضيها وتتجسد فيها معاني الوحدة الوطنية والانتماء تحت راية واحدة لتسطر سيرة إماراتية حافلة بالعطاء والإنجازات المختلفة.

وقال المدفع: «تواصل الشارقة مسيرتها وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تجسد معاني وقيم الانتماء والولاء من خلال مختلف مبادراتها ومشروعاتها وبرامجها التي تدعم المواطن والمقيم وتتيح لهما البيئة المناسبة للازدهار والنمو حتى يساهما في عملية التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

ضوابط

شدد خالد المدفع على ضرورة اتخاذ كل معايير الالتزام والضوابط الاحترازية الصحية خلال الاحتفالات والالتزام بالبروتوكولات الصادرة من الجهات العليا الخاصة بتنظيم الفعاليات حفاظاً على سلامة الحضور وإقامة حفل يحاكي أهمية الحدث الوطني الذي نحتفي به بكل عام ولنروي من خلاله حكايتنا الوطنية الإماراتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز