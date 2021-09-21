«صحة دبي»تحصد جائزة دولية في الابتكار والتطوير المستمر

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة الصحة في دبي إنجازاً استثنائياً بتسجيلها للإطار المؤسسي المستحدث للرشاقة التشغيلية تحت مسمى SPARC، الذي تم تطويره بالكامل من قبل الهيئة كمصنف فكري، متناولاً أهم أوجه الرشاقة التشغيلية التي تبنتها خلال التصدي لجائحة «كوفيد 19»، وتضمّن الإطار دراسة أهم المجالات التشغيلية بالهيئة خلال الجائحة وتأثيرها على استمرارية الأعمال وهي: الرعاية الصحية، والتنظيم الصحي، والصحة الوقائية، وإدارة المرافق، والضمان الصحي، والتسويق والاتصال، وإدارة التوريدات، والصحة والسلامة، والدعم الإداري والموارد البشرية.

وكانت الهيئة حققت إنجازاً إضافياً بفوز إطار العمل SPARC بجائزة أفضل ممارسة إدارية ضمن «الجائزة الدولية للابتكار والتحسين والتطوير المستمر» والتي تنظمها مجموعة دبي للجودة، حيث جاء التكريم ضمن ختام فعاليات الحفل الافتراضي للجائزة العالمية لمنتدى التحسين المستمر والابتكار، تحت شعار التميز في الأزمات، وذلك بمشاركة 86 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص بالإمارات والشرق الأوسط، تنافست جميعها على فئات أفضل الممارسات الإدارية، وفئة Kaizen والابتكار وفئة Six sigma وفئة السعادة والإشراك الوظيفي.

وبهذه المناسبة أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حرص الهيئة على إدارة منظومة الرعاية الصحية في دبي وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وضمن المعايير والبروتوكولات المعمول بها عالمياً، وبالطريقة التي تضمن تكامل أدوار المنشآت الطبية، والتي تصب في مصلحة المجتمع وخدمة الناس، وخاصة المرضى منهم.

وقال: إن الهيئة تعمل بكل قدراتها وإمكانياتها، للانتقال بالقطاع الصحي في دبي لما هو أفضل، وما يواكب التطور السريع الذي تشهده إمارة دبي في شتى المجالات، وما يتزامن مع المستجدات العالمية، وصولاً إلى استدامة الخدمات وتحقيق التنافسية في هذا المجال الحيوي والمهم.

وأضاف: أمامنا الكثير من العمل، لكن الثقة دائماً في الكوادر البشرية ودورها الكبير في إنجاز مراحل التطوير، وخصوصاً ما يتعلق بجودة الأداء وجودة الخدمات، فيما ثمن الكتبي جهود فرق العمل المتخصصة في الهيئة، التي تبذل كل ما في وسعها، من أجل أن تكون «صحة دبي» في طليعة المؤسسات المتميزة والمواكبة لكل ما هو جديد ومتطور.

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