إطلاق «موهبتي» لتطوير مهارات طلبة أبوظبي بالفنون

المصدر: (أبوظبي ـ محمد محسن)

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، برنامج «موهبتي» لتنمية المواهب في الفنون المرئية والأداء، الذي يستهدف الطلبة من الصف الأول حتى الـ12، ويستمر التسجيل حتى 30 سبتمبر الجاري.

ويهدف برنامج «موهبتي» إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها عبر توفير مدربين مختصين لفروع عديدة للفنون وهي: الرسم والتلوين، فن الخط العربي، النحت، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، التصميم الجرافيكي، الحرف التراثية، اليولة، الربابة، البيانو، بالإضافة إلى فنون الأداء الصوتي، والمسرح والدراما. ويتم الاختيار بناءً على تقييم الطالب صاحب الموهبة من خلال إرفاق نموذج لأعماله على رابط التسجيل بموقع دائرة التعليم والمعرفة. وأكدت دائرة التعليم والمعرفة: أن البرنامج يدعم الابتكار لدى الموهوبين من طلبة المدارس وحثّهم على الاستمرار والانخراط في المجالات الإبداعية.

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