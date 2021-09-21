حمد الشرقي: قيمة إنجازات الدولة تكمن في المحافظة عليها

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية التزام الجهات الحكومية بتقديم الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية المتميزة لهم من خلال تحلي موظفي الحكومة بالأخلاق الرفيعة وحسن تعاملهم مع الجمهور، مشيراً إلى أن قيمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة تكمن في المحافظة عليها وجعلها محطة انطلاق نحو إنجازات أهم. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة فريق عمل مركز المرور والترخيص في إمارة الفجيرة بمناسبة حصوله على تصنيف 6 نجوم وفق نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية.

واستمع سموه من اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إلى شرح مفصل عن آلية العمل في المركز ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، إضافة إلى الاطلاع عن آلية التقييم للمراكز الشرطية وفق المحاور الرئيسية.

ووجه سموه بمواصلة تطوير أساليب العمل وتدريب الكوادر وتوفير الإمكانات اللازمة بما يواكب عملية التحديث والابتكار المستمرة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، مؤكداً أهمية توفير بيئة إيجابية وسعيدة لكل موظفي الحكومة ليتمكنوا من تحقيق السعادة للمتعاملين ونوه إلى أن على الضباط والموظفين المسؤولين التحلي بالصبر والأخلاق في تعاملهم مع المراجعين اليوميين.

وشكر سموه فريق العمل على ما حققوه من تميز في الخدمات التي يقدمها المركز وهنأهم على نجاحهم في تحقيق أكبر مستوى من رضا الناس وإسعادهم لأنه يشكل جزءاً رئيساً من ثقافة العطاء التي تربى عليها أبناء الإمارات.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي تتمتع به شرطة الفجيرة قيادة وضباطاً وأفراداً في مختلف المجالات تحت مظلة وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، مثمناً دعمه الكبير وتوجيهاته المباركة التي كان لها الأثر الطيب فيما بلغته شرطة الفجيرة من مستوى رفيع في تقديم الخدمات المتميزة للجمهور وحفظ الأمن وخدمة الناس وصون حقوقهم. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وكبار القادة والضباط في القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

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