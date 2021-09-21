حمدان بن زايد: مشاريع «الهلال» في جزر القمر امتداد لجهودنا الإنسانية

المصدر: موروني - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاريع الهيئة في جزر القمر، والتي تم إنشاؤها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأتي امتداداً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية في جزر القمر، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه الشرائح المستهدفة هناك.

جاء ذلك خلال إجراء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في العاصمة موروني، لافتتاح عدد من المشاريع التي نفذتها الهيئة في جزر القمر. واطمأن سموه خلال اتصاله برئيس وفد الهلال الأحمر عبيد رحمت البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث في الهيئة، على الأوضاع الإنسانية في جزر القمر بصورة عامة، واطلع على مشاريع الهيئة التنموية هناك في المجالات كافة، خاصة مشاريع الصحة والتعليم التي تم افتتاحها خلال زيارة الوفد الحالية، والتي تم إنشاؤها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية في جزر القمر، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية الاحتياجات التنموية على الساحة القمرية، وتحسين جودة الخدمات الضرورية في النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى هذا النوع من المبادرات الحيوية، مشدداً على أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في استدامة العطاء من خلال تبني المشاريع التي تحقق نهضة شاملة في المجتمعات الهشة والضعيفة.

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