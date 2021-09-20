«الشؤون الإسلامية» تكرم فرق المتطوعين بالمساجد في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المتطوعين من مختلف المؤسسات التطوعية والأفراد، الذين شاركوا في إنجاح مبادراتها في المساجد وساهموا في تنظيم دخول وخروج المصلين وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كوفيد-19 وتهيئة البيئة المثالية التي تمكنهم من أداء صلواتهم بطمأنينة وخشوع ومنحتهم شهادات التقدير.

وثمنت الهيئة بهذه المناسبة جهود المتطوعين وأكدت أنها تكشف عن وعي تام بضرورة بذل الطاقات والتفاني في خدمة الناس والإقبال على المساهمة في كل الأعمال المجتمعية والخيرية تطبيقاً لنهج ديننا وتعاليمه السمحة وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة منبعاً للخير، ومعلماً بارزاً للأعمال الإنسانية ونهجاً على خطى القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه.

وانطلاقاً من رسالتها ورؤيتها تحرص الهيئة على تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها وغرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وطرح المبادرات التطوعية مع الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون ومد جسور التواصل مع مؤسسات الدولة في هذا المجال.

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