«دار البر» تنجز 35 % من مشروع «بناية الوقف» في عجمان

المصدر: دبي - البيان

أكد عبد القادر الريس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن نسبة الإنجاز في مشروع «بناية الوقف» بمنطقة الجرف في عجمان، بلغت 35 %.

فيما انطلق العمل في تشييد المشروع العام الماضي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 48 مليون درهم، ومن المتوقع استكمال العمل وتدشينه رسمياً العام القادم.

وأوضح الريس أن المشروع الخيري الجديد، عبارة عن بناية سكنية تجارية، تتكون من 14 طابقاً، وتضم 104 وحدات، منها 100 شقة، مقابل 4 محال تجارية، وتتوزع الشقق بين 50 شقة تتكون من غرفتين وصالة، و30 شقة من غرفة وصالة، و20 شقة من 3 غرف وصالة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، إن محفظة أوقاف جمعية دار البر تحتوي حالياً على 30 عقاراً متنوعاً، هي بنايتان، و18 منزلاً «فلل»، و6 شقق، و4 مستودعات تجارية.

وأكد أن الجمعية تمتلك استراتيجية واضحة وراسخة في حقل «الأوقاف الخيرية»، باعتبارها مصدر دعم وتمويل هام ومُستدام للقطاع الخيري، وللعمل الإنساني إجمالاً، يضمن استمرارية تقديم المساعدات والخدمات الخيرية، ويدعم استدامة العمل الخيري.

مشيراً إلى أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً منذ تأسيسها بـ «الأوقاف الخيرية»، وتعمل باستمرار على تنمية محفظة أوقافها وتطويرها، في ضوء الضوابط الشرعية والقانونية، في سبيل تعزيز الإيرادات المالية لتلك الأوقاف وللجمعية، بما يصب في مصلحة العمل الخيري في الدولة والخارج، ويشكل دعماً للمشاريع الإنسانية للجمعية، ويسهم في مساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل الإمارات، والفقراء والمنكوبين في بقاع واسعة من العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز