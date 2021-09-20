«الدولي للاتصال الحكومي» يبحث مستقبل العلاقة بين التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى

المصدر: الشارقة - البيان

تسلط النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تقام تحت شعار «دروس الماضي تطلعات المستقبل» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، الضوء على مستقبل العلاقة بين منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، وذلك في جلسة رئيسة تحت عنوان: «من يحدد قواعد اللعبة.. منصات التواصل الاجتماعي أم صناع المحتوى؟».

يشارك في الجلسة التي تعقد ثاني أيام المنتدى إليزابيث ليندر مؤسس قسم السياسة والحكومة على Facebook ومؤسس Conversational Century ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج وكارولين فرج نائب رئيس شبكة «سي إن إن» عن الخدمة العربية وراشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد.

وتركز الجلسة على واقع المحتوى وتحديات وانعكاسات صناعة المحتوى الحديث على إدارات الاتصال الحكومي، وتطرح تساؤلات حول تعاظم تأثير المحتوى الذي يتم نشره عبر الإنترنت بناء على أرقام تشير إلى أن العالم في عام 2020 بات يشارك يومياً 3.2 مليار صورة و720 ألف ساعة من الفيديو عبر الإنترنت منها 3 ملايين صورة يتم تحميلها عبر «فيسبوك» و95 مليون صورة وفيديو يتم تحميلها على إنستغرام.

وتجيب الجلسة عن جملة من الأسئلة أبرزها؛ هل تستند منصات التواصل الاجتماعي إلى صناع المحتوى من مؤسسات إخبارية وإعلامية ومستخدمين وأيهما يعتمد على الآخر؟.. وهل يمكن لهذا الحجم من المحتوى والمعلومات أن ينتج بتلك السرعة لولا هذه المنصات والتطبيقات وفي الوقت نفسه هل لهذه المنصات أن تواصل بقاءها وتطورها لولا هذا المحتوى؟.

وتستعرض الجلسة أثر مركزية منصات التواصل الاجتماعي واتساعها، إذ باتت تتحكم بواقع افتراضي عالمي ضخم وتبحث مستقبل المحتوى الإعلامي والحقوق الفكرية في ظل سهولة وتنوع النشر على المنصات، ما يضع العاملين في وحدات الاتصال الحكومي أمام خيارات جديدة للمساهمة في بناء مستقبل الاتصال الجماهيري، ويجعل الباب مفتوحاً أمام المتخصصين والخبراء للمزيد من البحث واستشراف العلاقة بين الاتصال الحكومي ومنصات التواصل الاجتماعي.

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