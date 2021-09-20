توزع «إسعاد» على منتسبي «دبي لتطوير نمو الطفل»

المصدر: دبي - البيان

احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبحضور ممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، بنجاح مبادرة «نحن وياك». وتضمنت الفعالية، التي أقيمت بشكل حضوري في مركز البرشاء المجتمعي، التابع لهيئة تنمية المجتمع، فقرات منوعة، حضرها عدد من أطفال المركز وأسرهم، كما تم توزيع بطاقة «إسعاد»، مع تزويدهم بدليل إرشادي إلكتروني خاص بأسر أصحاب الهمم، تم تصميمه من قبل فريق عمل «دبي لتطوير نمو الطفل»، بهدف تعريف الأسر بكافة أنواع الإعاقات وتصنيفاتها، وكيفية التعامل معها، وإرشادهم بنوعية الخدمات التي تتلاءم مع كل نوع من أنواع الإعاقة، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية أصحاب الهمم، ما يعزز من تمكين الأسر للوصول بأطفالهم إلى أقصى إمكاناتهم، ودمجهم في المجتمع.

وخلال كلمته في الفعالية، أكد حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أن إقامة فعالية حضورية في مركز دبي لتطوير نمو الطفل، بعد فترة انقطاع فرضها انتشار جائحة «كورونا»، يؤكد أن من هذا المركز ينمو الأمل، وفيه تتحول المخاوف إلى عزيمة وإنجازات.

وأكد بن حريز، أن الاسم الذي أطلق على المبادرة «نحن وياك»، يأتي من مفهوم التكافل الاجتماعي المتجذر في ثقافتنا ومجتمعنا، ويؤكد أن أفراد هذا المجتمع المعطاء، مستعدون للوقوف مع من هم بحاجة إلى الدعم والعون، ضمن قدراتهم وإمكاناتهم، وعندما يتاح لهم المجال.

وقال بن حريز: في هيئة تنمية المجتمع، نعرف أن مسؤوليتنا عن تطوير القطاع الاجتماعي، وتحسين جودة حياة أفراده، لا تحقق إلا بالمشاركة المجتمعية، وبتوسيع تبني مفاهيمها لدى جميع قطاعات المجتمع وأفراده.

ومن جانبه، قال الرائد يعقوب السويدي، ممثل لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي: سعيدون بالمشاركة في مثل هذا المبادرات المجتمعية، ونسعى دائماً لتقديم خدمات تسعد هذه الفئة في المجتمع، وتسهم في حصولهم على خدمات تدريبية وتأهيلية ميسرة.

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