طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 13:54 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:51 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:00 والمد الثاني عند الساعة 22:24 والجزر الاول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 90 20

دبي 39 31 90 20

الشارقة 40 30 95 20

عجمان 39 31 95 20

أم القيوين 39 28 95 25

رأس الخيمة 39 30 90 35

الفجيرة 36 30 85 30

العين 40 30 50 20

ليوا 40 30 80 20

الرويس 37 30 80 35

السلع 37 30 80 30

دلما 36 32 85 35

طنب الكبرى 40 30 80 40

طنب الصغرى 38 29 80 40

أبو موسى 38 29 80 40 .

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