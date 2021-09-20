حريز المر بن حريز: تطور الممكنات ساهم في تعزيز اندماج الصم

المصدر: دبي - البيان

أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الاحتفاء بأسبوع الأصم العالمي في شهر سبتمبر من كل عام، بات يأخذ أشكالاً جديدة تنوعت من التوعية باحتياجات أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق إلى تسليط الضوء على مكتسباتهم وما حققوه من إنجازات على صعيد المشاركة المجتمعية والتعريف بحقوقهم وتطلعاتهم. وبين ابن حريز أن تطور الممكنات عاماً بعد عام سواء على صعيد التعليم أو العمل وجميع جوانب المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، ساهم في تعزيز اندماجهم بشكل متزايد وتجاوز الكثير من التحديات التي واجهتهم سابقاً.

ولفت ابن حريز إلى أن هيئة تنمية المجتمع وفرت مركز «سند» للتواصل، الذي يتيح الترجمة للغة الإشارة عن طريق مكالمات الفيديو سواء لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق، أو المتعاملين معهم، وهو ما أتاح لهم ثقة أكبر بالدخول في الحياة العامة، وحماية أفضل لحقوقهم، إضافة إلى مساعدة موفري الخدمات على خدمتهم بشكل أفضل.

وقال ابن حريز: إن الهيئة تقدم بشكل مستمر دورات تدريبية في لغة الإشارة إلى موظفي خدمات العملاء في الجهات الحكومية والخاصة بما يساهم في توسيع دائرة الناطقين بها وتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق في جهاتهم.

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