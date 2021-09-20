سفير الدولة يستضيف اجتماعاً لبحث تنفيذ مشاريع تنموية في القمر المتحدة

المصدر: موروني - وام

استضاف سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى موروني لبحث تنسيق العمل المشترك في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جمهورية القمر المتحدة.

وتم في الاجتماع الذي عقد في مقر سفارة الدولة لدى موروني بالتنسيق مع فرونسوا باتالينجايا المنسق المقيم للأمم المتحدة في جزر القمر التشاور حيال تحديد خطط وآليات التنسيق بين الدبلوماسيين المشاركين والحكومة القمرية لضمان فعالية وسرعة إنجاز المشاريع التنموية.

واستعرض المشاركون الخطط التنموية الاستراتيجية في جمهورية القمر المتحدة والصعوبات التي تعتري تنفيذها، وقدموا عدداً من التوصيات التي تساهم في تعزيز التنسيق في ما بينهم.

وتم تحديد الشهر المقبل موعداً لاستعراض خطط النهوض بالقطاعات التنموية بجمهورية القمر المتحدة، وتعزيز العمل والتعاون الدبلوماسي المشترك.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود المقبالي لاستضافة وتنظيم هذا الاجتماع التشاوري الأول من نوعه.

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