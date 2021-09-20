"تاكسي دبي" تستعرض خدماتها في ورشة "رحلة المتعامل"

المصدر: البيان

نَظَّمَت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات ورشة عمل بعنوان "رحلة المتعامل" لخدمات مركبات الأجرة والليموزين في مطار دبي بحضور منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وضيوف من ممثلي مطارات دبي، شركة الطيران المدني، جمارك دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري، وعدد من مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات.

واستهدفت الورشة، التي انعقدت افتراضياً، إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات، التي تقدمها المؤسسة، وقد أفسِحَ المجال أمام الأفكار والمقترحات الإبداعية للعمل على إحداث تغيير إيجابي في أساليب تقديم خدمات التنقل وتعزيز رحلة المتعاملين، والمساهمة في تطوير قطاع مركبات الأجرة والليموزين على المستوى المحلي والإقليمي، وخاصةً الخدمات المقدمة في مطارات دبي الدولية كونها الواجهة الأولى لزوار الإمارة.

وتفصيلا، قال منصور رحمه الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: "نعمل في المؤسسة جاهدين على تطبيق استراتيجيات وتوجهات مستقبلية تعمل على تشجيع موظفينا وتعزز قدراتهم الإبداعية والذهنية نحو استخلاص أفكار من شأنها أن تطور خدمات مؤسسة تاكسي دبي وتُسعِدُ متعامليها، وإن دور الجهات الحكومية في الدولة يتمثل في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة للتطوير والسعادة، ودورنا اليوم يكمن في ترسيخ مفاهيم التطوير والابتكار وإسعاد المتعاملين ليصبح ممارسة وثقافة في مؤسسة تاكسي دبي.

وأضاف الفلاسي أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيداً على أن مؤسسة تاكسي دبي تضع المتعامل في مركز الاهتمام وتهيئ جميع العوامل المؤثرة لرفع مستوى رضاه من خلال تحسين جودة الخدمات وتقديمها وفق أعلى المعايير، وإشراك المتعاملين وأصحاب الخبرة في مثل هذه الورش، يمكننا من الاطلاع عن قرب والتعرف إلى الخدمات، التي يطمحون لها.

وقد تخلّلَ الورشة تقديم عرض مفصل للخدمات، التي تقدمها المؤسسة فضلاً عن محاور ومناقشات متعددة حول آخر التوجهات والاطلاع على أفضل الممارسات ومناقشة الأفكار الجديدة والمبتكرة لأساليب التنقل وتسليط الضوء على الأهميّة، التي يشغلها هذا القطاع في المجالات الاقتصادية وخطط التنمية، بالإضافة الى أنها تضمنت فرقاً رئيسةً تناولت المحاور الأساسية لرحلة المتعامل بدءاً من مرحلة جمع المعلومات والاتصال والتواصل إلى الرحلة عبر أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي ومن ثم مرحلة الوصول ومرحلة ما بعد تنفيذ الخدمة. وقد أثمرت جلسات العصف الذهني خلال الورشة عن أفكار اتسمت بالتنوع والتميز حيث سيتم دراستها وتطويرها في سبيل تحقيق رؤية مؤسسة تاكسي دبي وهي: "الريادة في توفير خدمات نقل رقمية آمنة، ومستدامة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز