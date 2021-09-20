اللجنة الدولية المشتركة (JCI) تعيد اعتماد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

المصدر: البيان

أعادت اللجنة الدولية المشتركة (JCI) اعتماد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي للمرة الثالثة.

وتعتبر مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي، منشأة طبية متكاملة ومتعددة التخصصات تقدم خدمات للمرضي في العيادات الداخلية والخارجية مبنية على أعلى المعايير الطبية ومجهزة بأحدث التقنيات الدولية الدقيقة

ويسعى مستشفى د. سليمان الحبيب إلى تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، وأن يوفر للمرضى أحدث الخدمات وأحدث الحلول التشخيصية والجراحية، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية والمعدات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

ويقدم مستشفى د. سليمان الحبيب - دبي خدمات رعاية صحية شاملة متعددة التخصصات تتراوح من الطب الباطني، طب الأطفال إلى جراحة الأوعية الدموية وخدمات جراحة العيون، الليزك، الصرع وجراحة القلب ويتوفر لدينا أكثر من 60 تخصصا.

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