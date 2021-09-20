افتتاح 15 مسجداً جديداً في رأس الخيمة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

افتتح فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة 15 مسجداً جديداً في مناطق مختلفة بالإمارة، متوزعة في مناطق: مدينة محمد بن زايد، الظيت الجنوبي، الرفاعة، سيح الغب، الزهراء، الرمس (ضاية) مسافي، مدينة خليفة، المعيريض، شمل (غيلان)، الخران، جلفار، وتبلغ سعتها ما بين 200 - 1000 مصل.ويأتي افتتاح هذه المساجد ضمن خطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الاستراتيجية للتوسع في بناء بيوت الله في الأحياء السكنية الجديدة وتجديد المساجد القديمة وإعادة بنائها.

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