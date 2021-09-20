«الهلال» تفتتح مشاريع تنموية لمتأثري إعصار «كينيث» في «القمر المتحدة»

المصدر: موروني - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها للمتأثرين من إعصار «كينيث» الذي ضرب جمهورية القمر المتحدة قبل 3 سنوات.

ويستفيد حوالي 280 ألف شخص من المشاريع التي استهدفت دعم قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص، وتعزيز قدراتهما وتحسين خدماتهما التي تأثرت في أعقاب الإعصار.

وتضمنت المشاريع التي تم افتتاحها في عدد من الجزر إنشاء وصيانة 12 مدرسة وتأهيلها، إضافة إلى إنشاء مركز «أم الإمارات» للأمومة والطفولة.

وتمثل المشاريع المرحلة الأولى من عدد من المشاريع التنموية التي جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتقديم الدعم التنموي والإنساني للأشقاء في جمهورية القمر المتحدة.

دعم وشارك في مراسم افتتاح المشاريع عنبر غزالي السيدة الأولى في جزر القمر، وست فروت محيي الدين حاكمة جزيرة إنجزيجا، وسعيد المقبالي سفير الدولة لدى موروني، وجعفر سالم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي القمري، وعبيد البلوشي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المشاريع التنموية التي تنفذها الهلال الأحمر بتوجيهات القيادة الرشيدة تعزز رؤية الإمارات في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات الطبيعية على حياة الشعوب الشقيقة والصديقة، وتسهم في دعم جهود التنمية والإعمار في الساحات المتضررة، وتعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق، وتمكين سكانها من استعادة نشاطهم من جديد.

استدامة العطاء

وأضاف: عملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الفترة الماضية على تكثيف برامجها الإنسانية والتنموية ضمن استراتيجية تهدف إلى تبني المشاريع التي تحقق الاستدامة في العطاء، وتفي بأغراض التنمية البشرية والاجتماعية من خلال دعم القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم وخدمات المياه وإصحاح البيئة، وغيرها من الجوانب الأخرى التي يحتاجها السكان في المناطق الأكثر احتياجاً في الدول الشقيقة والصديقة.

شكر وتقدير

وأعرب عدد من المسؤولين في جمهورية القمر المتحدة والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على وقوفها الدائم مع أوضاعهم ودعمها المستمر لقضاياهم الإنسانية، مؤكدين أهمية الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة القمرية لتخفيف معاناة السكان المحليين وتحسين ظروفهم وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الإنسانية في مختلف المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز