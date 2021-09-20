شرطة دبي تحتفل بتخريج الدورة التأسيسية في مجال K9

المصدر: (دبي - البيان)

شهد العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، تخريج الدورة التأسيسية في مجال الكلاب البوليسية، بحضور الرائد صلاح خليفة المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني (k9)، والخريجين.

وأشاد العميد الفلاسي بإدارة التفتيش الأمني (K9)، ومهنيتها العالية وحرصها على التدريب المشترك مع الإدارات المختلفة في الدولة، وصقل مواهب الأفراد وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء مهامهم على أكمل وجه في كل الظروف والأوقات، مثمناً الجهود المبذولة في إنجاح هذه الدورة التي تم تنظيمها مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع دليل الأمن والسلامة أثناء التدريب وعقد المحاضرات.

وفي الختام قام العميد الفلاسي وبمعيته الرائد المزروعي بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة والتقاط الصور التذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز