مؤتمر «ميدام» يمنح جائزة الرواد إلى حمدان بن راشد

المصدر: دبي - البيان

أعلن الدكتور خالد النعيمي رئيس مؤتمر الأمراض الجلدية وطب التجميل السادس «ميدام»، عن منح جائزة الرواد لهذا العام، للمغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وذلك كنوع من ردّ الجميل والعرفان، لإسهامات الشيخ حمدان بن راشد، في النهوض بالقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها، وتكريماً لمسيرة المغفور له بإذن الله، الزاخرة بالعطاء، والعديد من المبادرات العلمية والصحية، والتي ساهمت في الارتقاء بالقطاع الطبي والبحث العلمي، من خلال رؤية تبناها، طيب الله ثراه، بضرورة دعم كل ما يرتقي بجودة الحياة والبحث العلمي.

وتعتبر جائزة الرواد، والتي يقدمها مؤتمر «ميدام»، منذ 6 أعوام، تقديراً من المؤتمر لدور جيل الرواد، ممن أسهموا بشكل فاعل ومؤثر في إرساء قواعد البحث العلمي بالمنطقة، وكان لهم الدور الأكبر في إثراء القطاع الطبي، من خلال نقل خبراتهم للأجيال التالية، وعرفاناً بدور الرواد، وتقديراً لعطائهم وإسهاماتهم.

وثمّن الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر، دور المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في دعم البحث العلمي، والتعليم الطبي المستمر بصفة عامة، ودعم مؤتمر «ميدام» بصفة خاصة.

ومن جانبه، أشاد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بهذه المبادرة، وأكد أنها خير تكريم لمسيرة المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب القلب النقي، الزاخر بالعطاء المتدفق، عبر مبادرات إنسانية وعلمية وتعليمية وصحية رائدة.

ومن المقرر انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي السادس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2021»، تحت رعاية جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، خلال الفترة من 23 إلى 25 من شهر سبتمبر الجاري، بحضور 1500 طبيب من 41 دولة حول العالم، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الصحة في أبوظبي.

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