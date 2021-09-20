« البيان » ترصد حركة مرورية نشطة وانسيابية في دخول أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

رصدت «البيان»، أمس، حركة مرورية نشطة وانسيابية في دخول إمارة أبوظبي للقادمين من داخل الدولة، وذلك بعد إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أول من أمس، عن تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات «كوفيد 19» للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر الجاري، على إثر تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس «كوفيد 19» إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وفي سياق متصل، دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى مواصلة التعاون مع الجهات المطبقة للإجراءات الاحترازية ومؤازرة الجهود المبذولة لتعزيز أمن وسلامة الجميع.

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