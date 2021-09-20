63 % إجمالي استخدام المياه الجوفية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

تلعب الميـاه الجوفيـة في إمارة أبوظبي، دوراً حيوياً، باعتبارها أحد أهم مصادر إمدادات الميـاه، لا سيما في القطاعـات الزراعيـة والغابـات، وتعتبر من الأصول الطبيعية غير المتجددة، حيث إن عمليـة تغذيـة الميـاه الجوفيـة فـي الإمـارة، ليسـت مسـتدامة، وعرضـة للضغـوط. وتواجـه إدارة المـوارد المائية فـي الإمارة، العديـد مـن التحديـات، خاصـة حـول نـدرة الميـاه العذبـة، وعليه، أشارت هيئة البيئة أبوظبي، أن إجمالي استخدام المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، بلغ 63 %، وتبلغ كمية المياه الجوفية الحالية 642 مليون متر مكعب، في حين بلغ معدل السحب 2070 مليون متر مكعب، استناداً لتقريرها السنوي 2020، الصادر مؤخراً، وحصلت «البيان» على نسخة منه.

خطة

وأكدت الهيئة أن خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تضمنت عدداً من البرامج التي تعالج تحديات الإمداد بالموارد المائية، وإدارة الطلب على هذه الموارد، للمحافظة على المياه الجوفية، وتعزيز الأمن المائي في الإمارة، وشملت هذه الخطة 3 محاور رئيسة، لتحقيق جملة من الأهداف، والتي تتضمن أولاً تنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المياه الجوفية، والذي يشمل تركيب عدادات على جميع الآبار الجوفية المنتجة في الإمارة، وتطبيق حاسبة المحاصيل، وتنظيم الضخ من الآبار الجوفية، بالإضافة إلى تنظيم تركيب وحدات التحلية الصغيرة في المزارع لاستخدامات الري، حيث يغطي هذا القرار جميع الآبار العاملة في الإمارة، ويتمثل المحور الثاني في مراقبة المياه الجوفية، حيث تم تسجيل بيانات 665 بئراً تمت مراقبتها، وأكثر من 1800 زيارة لجمع بيانات مستوى المياه الجوفية، كما تم صيانة 225 بئراً، وتحليل 155 عينة من المياه الجوفية من المواقع المستهدفة.

بحوث

وأوضحت الهيئة أن المحور الثالث، يركز على تنظيم وإدارة الطلب على المياه، وذلك من خلال عدد من المشاريع.

وعلاوة على المياه الجوفية، تبلغ واردات المياه المعالجة في أبوظبي 8 % مياه معالجة، فيما تصل نسبة المياه المحلاة 29 %، والباقي مياه جوفية.

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