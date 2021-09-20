5725 عينة تم فحصها بمختبر رقابة الأغذية في بلدية عجمان بالنصف الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ إجمالي العينات الغذائية التي تم فحصها في مختبر رقابة الأغذية التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 5725 عينة خلال النصف الأول من العام الجاري، وكشفت التحاليل عن 748 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة مقابل 4934 عينة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، و43 عينة لا يتم مقارنتها بالمواصفات القياسية، وتم إجراء التحاليل عبر استخدام أجهزة ومعدات حديثة في مجال تحليل العينات من أجل مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الفحص المخبري.

وقال عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ «البيان» إن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً ودائماً بمجال الصحة العامة للمواطن والمقيم وتضعه في المقام الأول، لافتاً إلى تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش ضمن أفضل المواصفات والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن إدارة الصحة العامة خلال الفترة الأخيرة قامت بتدشين مشاريع ذكية توظف أنظمة حديثة، ومن ضمنها نظام رقيب لإدارة عمليات التفتيش والرقابة على جميع المؤسسات ذات الصلة بالصحة العامة بإمارة عجمان، كما وفرت أحدث أجهزة التفتيش لقياس معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء خلال عمليات التفتيش والرقابة الصحية.

وذكر أن أبرز أعمال مختبرات الأغذية والبيئة تعنى بفحص مخلفات المصانع الصلبة والسائلة، وعينات مياه البحر، وعينات مستحضرات التجميل، والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأسمدة العضوية بالإضافة إلى عينات بيئية أخرى، مبيناً أن عدد العينات التي تم فحصها في مختبر البيئة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 568 عينة، حيث تم تحليل 129 عينة بيئة بحرية لرقابة جودة البيئة البحرية، و26 عينة مياه جوفية ومياه الزراعة و188 عينة صرف صحي بالإضافة إلى 225 عينة بيئية أخرى.

تطوير

وأكد اهتمام الدائرة تطوير عمل المختبر رقابة الأغذية والبيئة من أجل تعزيز الصحة العامة، لافتاً إلى عمل مختبر فحص بقايا المبيدات في مختلف أنواع الأغذية، حيث تمكنت الدائرة من إنجاز المشروع، والذي سيسهم في حماية المستهلك من الأمراض الناجمة عن تلوث المواد الغذائية من بقايا المبيدات ومن خلال مطابقتها للمواصفات المعتمدة والحد من استيراد المنتجات الملوثة ببقايا المبيدات.

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